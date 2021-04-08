ائتلاف النصر يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

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رحب "ائتلاف النصر" في العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي، داعيا إلى جدولة خروج القوات القتالية.

وقال ائتلاف النصر، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس: "نرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأمريكية، واقتصارها على المهام التدريبية والاستشارية".

وطالب الائتلاف بـ"إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات القتالية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة".

وأكد دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة، فقضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دون استثناء.

وكانت الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين عقدت الليلة الماضية، برئاسة وزيري خارجية العراق والولايات المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.