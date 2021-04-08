بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى في أسوان

بدأت مديرية الطب البيطرى بأسوان وحتى نهاية أبريل الجاري، في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الأبقار وجدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجه أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتوفير الإمكانيات لدعم حملة التحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة مع متابعة غرفة عمليات المحافظة ذلك.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه، مشيراً إلى أن توقيت حملة التحصين يأتى قبل فترة انتشار المرض فى الصيف لتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض.

وناشد مدير الطب البيطري، المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين على أداء واجبهم.