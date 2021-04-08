تعطل عملية تعداد لوحيد القرن في نيبال بسبب هجومين لنمر وفيل

جرى استئناف إحصاء لأكبر أنواع الخرتيت وحيد القرن في نيبال، بعد تعليق قصير بسبب وفاة موظف تعداد في هجوم من نمر، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.



وقالت هيئة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإحصاء توقف في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن قتل نمر عضوا (31 عاما) من المشاركين في الإحصاء يوم الأحد الماضي.



وتم صيد النمر ونقله إلى حديقة حيوانات في العاصمة كاتماندو.



وقبل يومين من هذا الهجوم، أصيب حوالي 6 موظفين بجروح عندما هاجم فيل بري مجموعة من القائمين على التعداد، كانوا يتنقلون على ظهور أفيال مستأنسة. وأصيب بعض الموظفين عندما سقطوا من على ظهور الأفيال.



ويتم استخدام عشرات الأفيال البرية المستأنسة لنقل موظفي التعداد إلى موطن وحيد القرن يوميا.



وقال هاريبهادرا أتشاريا، وهو متحدث باسم المتنزهات الوطنية والمحافظة على الحياة البرية: "هناك مخاطر واضحة من استخدام الأفيال في (مهام) الإحصاء، لكنها فرصتنا الوحيدة للوصول إلى موطن وحيد القرن".



ويجري الإحصاء، الذي يحدث لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، لتحديد عدد حيوان وحيد القرن، وهو نوع من الأنواع المعرضة للتهديد المستمر بسبب الصيد الجائر والكوارث الطبيعية.



ومن المتوقع أن يستغرق الإحصاء شهرا ويتطلب أكثر من 300 شخص.



ومن بين ما يقرب من 3500 من حيوان وحيد قرن لا تزال في البرية في أنحاء العالم، أحصت نيبال نحو 654 حيوانا من هذ االنوع في تعداد عام 2015.