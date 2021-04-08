تقرير: أمريكا تعتزم تعيين مبعوث خاص لمحادثات خط أنابيب «نوردستريم 2»

يعتزم البيت الأبيض تعيين مبعوث خاص لقيادة المحادثات بشأن وقف بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حسبما أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، حاليين وسابقين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع أن أموس هوشستين، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تلقى عرضا غير رسمي لتولي المنصب الجديد، من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أواخر الشهر الماضي، ويدرسه حاليا.

ورفض هوشستين التعليق على النبأ.