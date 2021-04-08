 الحكومة الموريتانية: الغطاء النباتي لا يتحمل أكثر من 20 مليون رأس من المواشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الموريتانية: الغطاء النباتي لا يتحمل أكثر من 20 مليون رأس من المواشي

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:50 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:50 ص

شدد الدكتور سيدي ولد سالم الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية على ضرورة توجيه جزء من ثروات الأبقار والجمال والأغنام إلى الأسواق الدولية.

وأشار الوزير في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء إلى أن كثرة الثروة الحيوانية تشكل خطورة في الظروف التي تمتاز بعدم توازن هذه الثروة مع الغطاء النباتي مؤكدا أن الغطاء النباتي في البلاد لا يتحمل الثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من عشرين مليونا من المواشي.
وأكد الوزير أهمية الاستثمار الجدي في هذه الثروة بما يعود بالنفع على أصحابها وعلى الدولة، مشيرا إلى ارتفاع الاستيراد في موريتانيا من مادة الألبان رغم الثروة الحيوانية الكبيرة في البلاد.

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