محكمة في التشيك تؤيد إجراء اختبارات إجبارية في العمل بشأن كورونا

أكدت المحكمة الإدارية العليا في جمهورية التشيك، أن الاختبارات الإجبارية للكشف عن فيروس كورونا في أماكن العمل إجراء متناسب، حسبما قال متحدث اليوم الخميس.

كان عامل بشركة توريدات بصناعة السيارات قد رفع دعوى، لاعتباره أن الاختبارات تدخل طبي يتطلب الحصول على موافقة.

غير أنه، ووفقا للقضاة، لا تمثل مسحة الحلق تدخلا قويا بشكل كاف في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للموظف، يستدعي إلغاء هذا الإجراء.

وقال القضاة إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الاختبارات الإجبارية تحول دون إغلاق كامل الأنشطة والأعمال.

وتعمم جمهورية التشيك الآن تطبيق الإجراء على كل الشركات، وأصبحت الاختبارات الأسبوعية المدعومة من الدولة، إجبارية على العمال لبعض الوقت، وأصحاب العمل الخاص بهم، ممن يختلطون بأناس آخرين.

وفي حين أن البلاد واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي أضيرت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، يتراجع عدد الإصابات بالفيروس حاليا من جديد.

ومنذ بداية تفشي الجائحة، سجلت التشيك أكثر من 5ر1 مليون إصابة و27 ألفا و466 وفاة. ويبلغ حاليا معدل الإصابات الجديدة خلال مدة أسبوع لكل 100 ألف شخص 260 حالة.