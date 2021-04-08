رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

تفقد اليوم الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، سير الدراسة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية الدراسية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد رئيس الجامعة القاعات والمعامل الدراسية، وتحدث مع الطلاب، وحثهم على الانتظام في دراستهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، وخارجها حفاظًا على سلامتهم.

وأكد عبد القادر، للطلاب أن المرحلة الجامعية من أهم الفترات التي تصقل مهاراتهم العلمية والحياتية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر البيئة المناسبة للعملية التعليمية من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كل الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيدًا بمجهودات قيادات الكلية في إنجاح العملية الدراسية وتطوير البرامج الدراسية والوسائل التعليمية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة كافة.

كما تفقد رئيس الجامعة، معمل الأوتوترونكس للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالمعمل الذي يتم العمل حاليًا على تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، حيث أكد عبد القادر على دعم الجامعة الكامل لجميع احتياجات المعمل.

وشدد على أهمية دور المعامل التكنولوجية في تعزيز التحصيل الدراسي للطالب وضرورة متابعتها بصورة مستمرة، وتوفير كل المتطلبات الضرورية لتشغيلها لتحقيق رسالة الجامعة.