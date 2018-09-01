مفوض عام الأونروا: اعتزام الولايات المتحدة استئناف تمويل الوكالة اختراق مهم

وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا)، عزم الإدارة الأمريكية استئناف تمويل الوكالة، بأنه اختراق مهم وأخبار جيدة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول إن "الولايات المتحدة شريك قوي صاحَب الوكالة منذ إنشائها، ولعقود من الزمن".

وأشار المفوض العام إلى أن الوكالة ستواصل، رغم ذلك، مواجهة تحديات مالية في الأشهر المقبلة.

وكانت الأونروا قد أعلنت أنها على حافة الانهيار في نهاية العام الماضي، حيث كان عام 2020 مليئا بالتحديات. وقال لازاريني: "اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة يعتمدون بشكل شبه كامل على الخدمات التي تقدمها الأونروا، ويطلبون من الوكالة أن تفعل المزيد في وقت تواجه فيه محدودية في الموارد".

وشدد على أنه طالما لا يوجد حل سياسي في الأفق، ستواصل الأونروا الاستثمار في التنمية البشرية لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.