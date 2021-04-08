 وزير الآثار يشيد بدور محافظة القاهرة في نقل المومياوات لمتحف الحضارات - بوابة الشروق
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وزير الآثار يشيد بدور محافظة القاهرة في نقل المومياوات لمتحف الحضارات

محمد عبد الناصر
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:13 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 2:13 م

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، حفل تكريم أقامه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لجهات الدولة المشاركة فى تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

 

وأشاد وزير الآثار، خلال الحفل بالجهد الذى بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، موضحاً أن شوارع القاهرة كانت فى أبهى صورة تليق بحجم الحدث.

 

وأكد العناني، أن محافظ القاهرة كان شريكًا أساسيًا فى ظهور الحدث بهذا الشكل الذى أثار فخر المصريين، مضيفاً أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطنى فى المقام الأول.

 

وجدير بالذكر أن التكريم شمل اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

 


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