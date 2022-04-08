 أحمد مكي يتذكر الراحلين من أسرة «الكبير أوي»: دائما في القلب.. افتقدناكم - بوابة الشروق
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أحمد مكي يتذكر الراحلين من أسرة «الكبير أوي»: دائما في القلب.. افتقدناكم

محمد عباس
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:53 م
تذكر الفنان أحمد مكي، الفنانين الراحلين من أسرة مسلسل «الكبير أوي»، بكلمات مؤثرا معبرا عن افتقاد المسلسل لهم، معلقا: «دائما في القلب.. افتقدناكم».

ونشر أحمد مكي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورا لسعيد طرابيك ويوسف عيد وأحمد حلاوة وحسن كفته، وكتب عليها: «دائما في القلب.. وحشتونا جدا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم.. نسألكم الدعاء لهم».

«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.



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