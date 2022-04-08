أحمد داود يفشل في أول مرافعة بالحلقة السادسة من سوتس بالعربي

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي تفاصيل أول مرافعة قضائية لآدم منصور (أحمد داود) والتي كلفه بها قدري (محمد شاهين)، وكانت قضية ضد صاحب عمارة يطرد سكان الإيجار القديم، ولكن خسر آدم القضية في جلستها الأولى أمام المحكمة، ليخسر منه زملائه في المكتب.

ورفض آدم الاستسلام وترك القضية، ليذهب إلى العمارة السكنية برفقة ليلى (تارا عماد) ويكتشف أن صاحب العقار زوّر تصميمات الشقق وبناها بطريقة مخالفة لتصميمات الحي، وهدد آدم صاحب العقار بإعادة السكان أو الذهاب إلى الحي لهدم العمارة، لينتصر في النهاية، ودون أن يحتاج إلى جلسة أخرى أمام المحكمة.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.