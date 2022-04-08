انطلاق ليالي رمضان الثقافية الفنية بالمسرح الروماني

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الأنشطة الثقافية للجماهير خلال شهر رمضان، تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة بمحافظة سوهاج، وقصر ثقافة سوهاج، بالمجان للجماهير، وذلك بالمسرح الروماني بمدينة ناصر.

تتضمن الفعاليات فقرات متنوعة لفرقة قصر ثقافة سوهاج للموسيقى العربية، وفرقة قصر ثقافة سوهاج للإنشاد الديني، وابتهالات فردية، وقوافل ثقافية، ومحاضرات ثقافية ودينية، وورش فنون تشكيلية، ومعارض فنية، بالإضافة إلى إقامة الفاعليات بمختلف فروع قصر الثقافة (بطما - طهطا - شطورة - المراغه - سوهاج - جهينة - الكوثر - اخميم - البلينا - العسيرات - المنشاة - جرجا - دار السلام)، فضلا عن إطلاق قوافل متنقلة للوصول إلى الجماهير بالقرى.