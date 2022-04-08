وولمارت الأمريكية تواجه نقص السائقين بتقديم حزمة أجور تبلغ 110 آلاف دولار

من أجل تعويض النقص في عدد سائقي شاحنات التوصيل، أعلنت سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية العملاقة عن حزمة أجور أكثر سخاء.

وقالت وولمارت اليوم الخميس إنها ستزيد أجر سائقي شاحنات المسافات الطويلة وستطلق أيضا برنامجا جديدا لتدريب جيل جديد من سائقي الشاحنات.

وتم الإعلان عن تلك الخطوات من جانب الشركة لتعويض النقص في طاقم السائقين، إذ أنها في حاجة لإعادة تزويد أرفف متاجرها ومخازنها بأنحاء البلاد.

وقالت شركة التجزئة إنه سيتم الآن دفع ما بين 95 إلى 110 آلاف دولار لسائقي الشاحنات في عامهم الأول مع وولمارت، حيث قالت إنها ستزيد أجرهم المتوسط.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن النطاق الحالي لأجر سائق شاحنة جديد، لكنها قالت إنهم يحققون في المتوسط 87500 دولار في عامهم الأول.

كما أعلنت الشركة عن بداية برنامج مدته 12 أسبوعا في سانجر بولاية تكساس وفي دوفر بولاية ديلاوير، حيث يستطيع الأفراد الحصول على رخصة قيادة تجارية والانضمام لوولمارت كسائقي شاحنات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة آن هاتفيلد إن "البرنامج سيغطي تكلفة استخراج رخصة، والتي يمكن أن تتراوح بين 4 و5 آلاف دولار".