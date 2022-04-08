العراق: تحذير أمني من استهداف إرهابي لعدة مناطق في بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن مخطط إرهابي لاستهداف عدة مناطق في العاصمة بغداد، عبر انتحاريين وأحزمة ناسفة وسيارة مفخخة.

وقال المصدر في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه "توفرت معلومات عن نية عصابات داعش في بغداد تنفيذ عمليات إرهابية ما تسمى بـ (غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومنطقة بغداد الجديدة والكرادة بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اكتظاظا وزخما؛ وذلك بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أو من خلال قيادة أحدهم سيارة مفخخة خلال الأيام المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين سيأتون من محافظة صلاح الدين إلى العاصمة بغداد.