مقهى في الأقصر يتحول إلى مسرح لاحتفالات رمضان الدينية

أقدم مالك مقهى بمنطقة العوامية في الأقصر، على تحويل مقهاه لمسرحٍ لجلسات المدائح النبوية والتواشيح والابتهالات؛ احتفالًا منه بشهر رمضان المبارك، على طريقته الخاصة.

وقال عبد الرحيم قاسم، مالك المقهى، إنه قام بتحويل مقهاه لمسرحٍ لإقامة جلسات المدائح النبوية والابتهالات والتواشيح الدينية احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك هذا العام، مصحوبًا بتخفيف الدولة لعدد من القيود التي كانت قد فرضتها جراء جائحة كورونا، ومن ضمنها مد ساعات عمل المقاهي في رمضان.

وأضاف قاسم، لـ"الشروق" أنه نتيجة ابتهاجه برمضان هذا العام وبقرارات الحكومة مؤخرًا التي أثرت بالإيجاب على العاملين بالمقاهي في الأقصر بصفة خاصة؛ قرر أن يحول مقهاه بصفة مؤقتة خلال الشهر الكريم لمسرح متواضع تقام من خلاله جلسات المدائح النبوية، والابتهالات والتواشيح الدينية.

وتابع: "رمضان لا يأتي إلا بالخير، وهذا العام أتى بخير كبير عن مثله في العامين الماضيين، لذلك من شدة فرحنا به، قررنا أن نجمع أهالي المنطقة المجاورة للمقهى وندعوهم لحضور جلسات المديح، تيمننًا بالخير الذي قدم مع الشهر المبارك، وتقربًا إلى الله، وبنية أن يرفع الغلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسملين والعالم أجمع".

ولفت مالك المقهى إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المضادة للإصابة بفيروس كورونا؛ حيث يتم توفير معقمات يتم رشها على الأيدي قبل وبعد الدخول للمقهى، بجانب توفير كمامات طبية، فضلا عن أنه تم التنبيه على الراغبين في الحضور أن يكونوا ممن حصل على شهادة التطعيم بلقاح كورونا.