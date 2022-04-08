أعلنت وزارة النفط العراقية، أن صادرات العراق من النفط الخام حققت خلال الشهر الماضي أعلى معدل منذ عقود بواقع 3 ملايين و244 ألف برميل يومياً وبإيرادات بلغت 11.7 مليار دولار.



وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية/واع/ - إن التزام أعضاء أوبك بلاس بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي بالأسواق، فيما حددت 3 عوامل تؤثر على السوق وتزيد أو تخفض الطلب العالمي.



وأشار إلى أن الأسواق النفطية تتأثر بعدة عوامل منها، الحروب والتوترات السياسية والصحية، وبزيادة الطلب وانخفاضه على النفط، لافتا إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة الطلب لقلة الإمدادات وبالتالي هناك ارتفاع في أسعار النفط أو الغاز.



وحول اجتماعات أوبك أكد جهاد أن "اجتماعات أوبك بلاس، التي تمثل الدول المنتجة داخل منظمة أوبك الأعضاء وأيضا المنتجين من خارج أوبك، تعقد كل شهر أو حسب تطورات الأسواق النفطية"، موضحًا أن "أوبك بلاس وضعت جدولاً محسوبًا وفق حصص محسوبة، وبالتالي التزام أوبك بلاس بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي الموجود، وهي تراقب ذلك".

من جانبه، أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، في وقت سابق، وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية، فيما أشار الى أن هناك دعمًا برلمانيًا لتعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية.



وأوضح أن "العائدات المالية المتوقعة وفق السيناريوهات المطروحة من قبل وكالات الطاقة العالمية والباحثين سيكون فيها فائض عما تم إقراره من سعر البرميل في الموازنة"، معربًا عن أمله "في القدرة على توفير العائدات بالمبالغ الملائمة من أجل سد الحاجة الضرورية في مجال دعم الطبقات الفقيرة ووزارة الكهرباء وايفائها باستحقاقاتها أمام موظفيها والوقود والكهرباء المستوردة".