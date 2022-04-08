جونسون لا يستبعد فرض تدابير الإغلاق مجددا حال ظهور متحورات من كورونا أشد فتكا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستبعد أن تفرض حكومته تدابير الإغلاق مجددا حال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، أشد فتكا، وقال إن عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه الحالة تصرف "غير المسؤول".

وأضاف جونسون أن الحكومة قد تقدم مرة أخرى على اتخاذ إجراءات صارمة في ظل تزايد حالات الإصابة بالمتحو أوميكرون.

وتشير وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) إلى أنه رغم أن أعراض أوميكرون أقل حدة عن سابقيه من المتحورات، فإن معدلات دخول مرضى كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للمستشفيات في إنجلترا وصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون ثان/يناير 2021.

وقلل جونسون من احتمال فرض تدابير الإغلاق مرة أخرى، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه قد يلجأ لهذا الخيار حال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.