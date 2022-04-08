تموين البحيرة: إغلاق مخبزا وتحرير مخالفات لآخرين في رشيد

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي يفيد بتمكن فارس عبد الواحد رئيس الرقابة برشيد، برفقة نبيل عسكر مفتش الرقابة بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز الوحدة المحلية برشيد لقيام المدير المسئول بارتكاب المخالفات التموينية الآتية :- بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٤ جرام للرغيف الواحد مما يستلزم عقوبة غلق المخبز شهر، وتبين عدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز داخل المخبز وقيام المسئول بالضرب الوهمي للبطاقات التموينية دون إنتاج فعلي.



كما تم ضبط تجميع عدد ٨٦ بطاقة تموينية بالمخبز بغرض الحصول علي هامش ربح غير مشروع وهو المقابل المادي للدعم المقدم للبطاقات التموينية المضبوطة.

كما تم ضبط مخبز بلدي ببندر رشيد لقيامه بالضرب الوهمي لعدد ٧٨١٥ رغيف بدون وجه حق وبدون إنتاج فعلي وتجميع عدد ١٢ شيكارة دقيق نتيجة الضرب الوهمي والحصول علي هامش ربح غير مشروع.

وضبط مخبز بلدي مدعم لتوقفه بدون إذن رسمي عن إنتاج الخبز المدعم للمواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إرساله للجهات المختصة.