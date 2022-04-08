عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد قرب الاتفاق على رؤية للخروج من الأزمة

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور الهادي إدريس يحي، قرب اتفاق السودانيين على رؤية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة التي يمر بها السودان.

وقال إدريس، في كلمة في مدينة أم درمان مساء اليوم الجمعة، خلال حفل تخريج حفظة القرآن الكريم، إن السودان به خيرات كثيرة وموارد واعدة.

وأشار عضو مجلس السيادة رئيس "الجبهة الثورية" الهادي اديس، إلى أن الجبهة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به السودان، طرحت مبادرة وطنية لتوحيد السودانيين لوضع معالجة شاملة للأوضاع بالبلاد، ستأتي أكلها قريبًا.