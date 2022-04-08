قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إنها تفكر في الاعتزال مع كل مسلسل تقدمه، لأنها تحاسب على أنها قائد العمل، لافتة إلى أن الجمهور يحاسبها وحدها إذا لم ينجح المسلسل الذي قدمته بنسبة 100%.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلام الناس»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه من الطبيعي أن يقدم الفنان أعمال غير ناجحة بنسبة 100%، ذاكرة أن هذا الأمر يحدث مع كل نجوم العالم، مثل عادل إمام وسعاد حسني، وغيرهما.

ولفتت إلى أنها تبحث عن مخرجين ترى فيهم النجاح مستقبلا، قائلة: «بدي المخرج الفرصة يطلع عشان أظهره وبعد ما ربنا يكرمه معايا أقطف نجاحه كمان سنة بعدها وبعدين هو ينطلق، وأبقى حتى ساعدته إنه يظهر للدنيا».

وأشارت إلى أن هناك العديد من الممثلين من الرجال والسيدات الذين يحقدون عليها وعلى غيرها، متابعة: «بيستفزهم إني أحسن منهم».

وكشفت أنها قدمت في بدايتها أغنية رغبة في الشهرة، لكنها فوجئت بأن أحدًا ام يسمعها، قائلة: «عملها لي رياض الهمشري في شريط، لكن محدش سمعها وأنا مسمعتهاش غير مرة، صوتي كان وحش».