مهرجان زاوية للأفلام القصيرة يكشف عن جدول عروض الدورة السادسة

كشف مهرجان زاوية للأفلام القصيرة عن جدول أفلام الدورة السادسة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري، ويشارك في لجنة تحكيمها نادين خان، وسامح علاء، ومروان عمارة.

ويبدأ جدول العروض يوم الخميس 14 أبريل، بأفلام؛ "هذه ليلتي" إخراج يوسف نعمان، "الساكن الجديد" إخراج يوسف هشام، و"شفت مسائي" إخراج كريم شعبان، و"غريبان وليلة" إخراج خالد منصور، و"آخر يوم" إخراج أحمد دحروج، و"يوكو وياسمين" إخراج كوثر يونس.

وفي يوم الجمعة 15 أبريل، تعرض أفلام "زي ما انتي شايفة" إخراج غادة فكري، و"الجايحة" إخراج شريف زهيري، و"الزيارة" إخراج عمرو موسى، و"أن تصل متأخرا" إخراج ضحى حمدي، و"أنا شهير" إخراج رامي منصور، و"الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان، و"خديجة" إخراج مراد مصطفى.

وفي يوم السبت 16 أبريل تعرض أفلام؛ "لآخر العمر" إخراج أحمد الكيال، و"تصوير هاو" إخراج دانا عناني، و"رحلة البحث عن ثلاثة آلاف جنيه" إخراج حذيفة عبد الحليم، و"بلية" إخراج إيمان حسين، و"ولد الجنوب" إخراج حسن أبو دومة، و"حلة محشي" إخراج بسمة أحمد، و"لقمة المستحية" إخراج ماريو رمزي.

وفي اليوم الختامي الأحد 17 أبريل يعرض المهرجان أفلام؛ "عادة لا أشارك ذلك" إخراج نورا عبد الرحمن، و"بيت الراحة" إخراج سارة ممدوح، و"إيزابيل" إخراج سارة الشاذلي، و"حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر" إخراج محمد حسام، و"كومبليت" إخراج أمير أسامة.