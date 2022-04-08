قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أرمينيا تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين لموسكو، معقبًا: «عدنا إلى مستويات ما قبل انخفاض التبادل التجاري جراء جائحة كورونا».

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن التبادل التجاري بين روسيا وأرمينيا يشمل مجالات محورية، بينها مجال الطاقة وصناعة المعادن والمواصلات والشؤون اللوجيستية، فضلا عن الاتفاق على تنشيط العلاقات بين رجال الأعمال للتعاون بشكل وثيق.

ولفت إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم المتبادل بين الحكومتين في ظل الظروف الحالية، قائلا: «سوف نشجع أقاليم روسيا وأرمينيا لإقامة علاقات مباشرة وتعزيز التعاون في مجالات مثل الثقافة والاتصالات والرياضة والمواصلات».

وذكر أنه خلال العام الجاري سيتم تشييد النصب التذكاري للصداقة الروسية الأرمانية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات للأحداث الثقافية للبلدين، وكذا تنشيط تعليم اللغة الروسية في أرمينيا تلبية لطلبات الأصدقاء.