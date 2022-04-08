تأكيد فوز ميونخ في مباراته أمام فرايبورج رغم الخطأ المتعلق بالتبديل

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة عدم وجود تغيير في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فرايبورج 4 / 1، حيث رفض الاتحاد الاحتجاج المقدم من فرايبورج بشأن خطأ يتعلق بأحد تبديلات بايرن خلال المباراة.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان أصدره اليوم الجمعة أن الحكام هم من يستحقون اللوم بشكل رئيسي على الخطأ، الذي أسفر عن تواجد 12 لاعبا بفريق بايرن ميونخ على أرض الملعب لثوان قليلة، خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي.

وكان كينجسلي كومان قد تأخر في الخروج من أرض الملعب خلال إجراء تبديل مزدوج في صفوف بايرن، بسبب خطأ، حيث رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وذلك أثناء تقدم بايرن ميونخ 3 / 1.

ونتيجة لذلك، بقي كومان لثوان على أرض الملعب وتواصلت المباراة بعد أن دخل لاعبان بديلان.

وتحدث قاضي المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني شتيفان أوبرهولز عن "مخالفات جسيمة" من حكام المباراة، والتي كانت أخطر من خطأ بايرن ميونخ في رقم القميص.

وقال أوبرهولز :"الحكم الرابع وجه التبديلين إلى أرض الملعب دون أن يتأكد من خروج اللاعبين الاثنين من الملعب."

وأضاف :"كذلك تغاضوا عن أن 12 لاعبا بفريق واحد تواجدوا على أرضية الملعب لوقت قصير. فلم يلتزموا بقواعد المراقبة الخاصة بعدد اللاعبين وقوام الفريق."

وتابع :"الأندية مسؤولة عن تحديد من يدخل من اللاعبين ومن يخرج، بينما يعد الحكم هو المسؤول الوحيد عن التعامل الفني مع عملية التبديل."

وقال أوبر هولز إن تلك الواقعة لا يمكن مقارنتها مع حالات أخرى مثل فولفسبورج الذي تم اعتباره خاسرا لمباراة في الكأس اوائل الموسم الجاري بعدما قام الفريق بإجراء ستة تبديلات بدلا من خمسة.

وتقدم فرايبورج باستئناف يوم الاثنين الماضي، لأنه لو لم يحدث ذلك لم يكن الاتحاد الألماني للعبة لينظر في الأمر من الأساس، لكن ظهرت الحاجة إلى أساس قانوني بشأن القضايا المستقبلية، لأنهم لديهم التزام للعمل لمصلحة النادي بأكمله.

وذكر فرايبورج، اليوم الجمعة، أنهم لن يستأنفوا ضد القرار، لكن النادي دعا إلى التغيير في لوائح الاتحاد الألماني للعبة ، بحيث يتخذ الاتحاد نفسه إجراءات بدون الحاجة إلى تقدم النادي باستئناف.

من جانبه قال كريستيان سترايش مدرب فرايبورج: "نأمل أن يكون هناك مزيد من الأمن القانوني في المستقبل، بحيث لا تعيش الأندية تلك المعضلة، بالنسبة لنا القضية أغلقت".

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) : "نحن سعداء بهذا الحكم لأنه أكد رؤيتنا لهذا الحدث غير المسبوق".