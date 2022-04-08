بولندا تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كوورونا و64 وفاة

سجلت بولندا 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 64 وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين 975 ألفا و40 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و536 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و8 آلاف و348 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. وتلقى 22 مليونا و376 ألفا و491 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 93ر58%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.