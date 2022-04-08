



عرضت فضائية «العربية»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد مشهد مروع لانشطار طائرة إلى نصفين بمطار كوستاريكا.

واتضح أنها طائرة شحن من طراز «بوينج - 757»، انشطرت إلى جزئين بعد أن أبلغت عن مشكلة في نظامها الهيدروليكي، ما دفعها لتعود أدراجها بعد 25 دقيقة من إقلاعها والهبوط اضطراريًا في مطار بكوستاريكا قبل أن تنحرف عن مسارها على المدرج وتنشطر.

وانحرفت الطائرة على المدرج وانشطرت نصفين، فيما سارعت السلطات بإغلاق المطار وانتشال الطيار ومساعده من خطر محدق.

وقالت السلطات، إنه تم إجلاء الطيار ومساعده دون سقوط ضحايا، إلا أنه تم إغلاق المطار مؤقتًا وتعليق رحلات حتى إخلاء المدرج، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب انشطار الطائرة.

