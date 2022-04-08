معهد بحوث البترول يعلن فوز 3 من علمائه بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2021

حصل ثلاثة من علماء معهد بحوث البترول المصري على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق لعام 2021، بحسب ما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته 179، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

وأشار بيان لمعهد بحوث البترول إلى فوز 3 من علمائه بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق العلمي، وهم أ.د. محمد عبد المنعم دياب لحصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة، و أ.د. عبد الرحمن ربيع اسماعيل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية، كما حصل دكتور صلاح محمود توفيق على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية.

وتقدم الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري بالتهنئة لأسرة المعهد لحصوله على المركز الخامس على مستوى المراكز والهيئات البحثية والجامعات المصرية.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية.