 روسيا تدعو العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف - بوابة الشروق
الجمعة 8 أبريل 2022 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

روسيا تدعو العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:24 م

دعت وزارة الخارجية الروسية، عقب ضرب القوات الأوكرانية محطة السكك الحديدية في كراماتورسك، العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: "ندعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وتشجيع كييف على التخلي عن أساليب الحرب غير المقبولة".

وشددت: "نحن على يقين من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسؤولية".

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها على ثقة من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من مسؤولية الهجوم في كراماتورسك.

ونوهت بأن "هناك أدلة على إدانة القوات المسلحة الأوكرانية، إنهم مسلحون ويستخدمون صواريخ توشكا-يو، التي عثر على شظاياها في موقع المأساة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك