 الخطوط الجوية الكينية والجنوب أفريقية تطلقان حملة لتوفير تمويل لتأسيس شركة مشتركة - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الكينية والجنوب أفريقية تطلقان حملة لتوفير تمويل لتأسيس شركة مشتركة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:13 ص

تعتزم شركتا الخطوط الجوية الكينية والخطوط الجوية الجنوب أفريقية إطلاق حملة ترويج لجذب المستثمرين من أجل توفير التمويل اللازم لإطلاق شركة طيران مشتركة يهدفان إلى تأسيسها العام المقبل.

وصرح رئيس شركة الخطوط الجوية الكينية آلان كيلافوكا خلال مقابلة أوردتها وكالة بلومبرج للانباء إن الحملة تهدف إلى جذب استثمارات من أجل إطلاق شركة قابضة على غرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز"، و "أي.إيه"جي" المالكة لشركة طيران"إيبيريا"، مرجحا أن تنطلق الحملة قبل نهاية الصيف المقبل.

واأشار إلى أنه سيجري تنظيم فعاليات في أفريقيا والولايات المتحدة والعاصمة البريطانية لندن.

وذكر كيلافوكا أن حكومتي كينيا وجنوب أفريقيا تعتزمان شراء حصتي أقلية في المشروع الذي سوف يحمل اسم "بان افريكان ايرلاين جروب".

وتهدف شركتا الطيران الكينية والجنوب أفريقية ايضا إلى اجتذاب عضو ثالث من غرب افريقيا، وعلى الأرجح أنه سوف يكون من نيجيريا أو غانا أو كوت ديفوار أو السنغال.

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