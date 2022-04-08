الاحتلال الإسرائيلي يعزل مدينة جنين ردا على هجوم تل أبيب



أغلقت إسرائيل اليوم الجمعة، الحاجز الرئيسي مع مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، بعد إعلانها أن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ينحدر من المدينة.



وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز الجلمة شمال جنين حتى إشعار آخر، ما يفضي إلى عزل المدينة وتقييد حركة الدخول إليها والخروج منها.



كانت إسرائيل سمحت بإعادة فتح حاجز الجلمة في مايو الماضي بعد إغلاقه لمدة تجاوزت العام، علما أنه يعتبر أهم موقع لتبادل البضائع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم منفذ عملية إطلاق النار وهو رعد فتحي حازم /29 عاما/ وينحدر من مخيم جنين للاجئين وذلك بعد ساعات من مطاردته.



وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة 16 أخرين بجراح متفاوتة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اتصل هاتفيا بوالد منفذ العملية لتسليم نفسه وأبناءه بغرض التحقيق معهم.



وأصدرت فصائل فلسطينية بيانات نعى لمنفذ العملية فور الإعلان عن اسشتهاده وتفاصيل هويته، وسط إشادات بالعملية واعتبارها ردا على "جرائم وتصعيد" إسرائيل.



في المقابل صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".



وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، حيث كان قد قُتل 11 شخصا في ثلاث عمليات سابقة في مدن بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.



في المقابل استشهد نحو 30 فلسطينيا منذ بداية العام بإطلاق نار إسرائيلي في كل من الضفة الغربية وشرق القدس.