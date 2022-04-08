محاولة لاكتشاف قصائد كبار شعراء الإغريق: جزيرة «إيثاكا» موطن أبطال حرب طروادة تُبعث من جديد عن طريق ذكاء اصطناعى

تمكن الباحثون فى اليونان من تطوير ذكاء اصطناعى يمكنه أن يعيد الحياة إلى النصوص الأثرية المفقودة، بدءًا من المراسيم الإمبراطورية القديمة إلى قصائد كبار شعراء الإغريق مثل الشاعرة «صافو» وغيرها، بعد أن نجحوا فى تطوير نظام يمكنه سد الفجوات فى النقوش اليونانية القديمة وتحديد عمرها وموقعها.

وقالت المؤلفة المشاركة فى البحث من جامعة كا فوسكارى فى البندقية وجامعة هارفارد، الدكتورة ثيا سومرسشيلد، إن أهمية النقوش تكمن فى أنها حلقة الوصل المفقودة بين عصرنا الحالى وعصر القدماء مباشرة الذى نتطلع حتى يومنا هذا لمعرفة المزيد من المعلومات عنه، ونبراسنا الوحيد المتبقى الذى يلقى الضوء على الفكر واللغة والمجتمع وتاريخ الحضارات الماضية.

وتبرز أهمية تلك التقنية فى تحليل النقوش الباقية التى تضررت على مر القرون وأصبحت معظمها الآن مجزأة أو غير مقروءة، كما أن هناك أيضًا بعض النقوش التى تضررت من جرّاء نقلها أيضًا من موقعها الأصلى، وبعض أساليب التأريخ مثل التأريخ بالكربون المشع كانت غير قابلة للاستخدام على مواد مثل الحجر.

وقد نقلت دورية «نيتشر» تفاصيل البحث الذى قدمته «سومرسشيلد» وزملاؤها عن كيفية قيامهم ببناء نظام ذكاء اصطناعى أطلقوا عليه اسم «إيثاكا»، تيمنًا باسم اسم الجزيرة اليونانية الشهيرة التى كانت موطنًا للملك الأسطورى أوديسيوس الذى ترك موطنه من أجل أن يصير قائدًا فى حرب طروادة.

وقام الفريق بتغذية «إيثاكا» بأكثر من 63 ألف نقش يونانى قديم مكتوب مما مكنها من انتقاء أنماط بترتيب الحروف والكلمات، بالإضافة إلى الارتباطات بين الكلمات والعبارات وعمر النص ومصدره ثم قام الفريق بضبط النظام من أجل اقتراح مجموعة مختارة من الحروف والكلمات لملء الفجوات التى تم إنشاؤها بشكل مصطنع فى النقوش مرتبة حسب الاحتمالية.

وكشفت النتائج أن مشروع «إيثاكا» حقق دقة بنسبة 62٪ عند استخدامه بمفرده لملء الفجوات فى النقوش مما ساهم فى مساعدة المؤرخين فى اقتراح التفسيرات للنصوص بنسبة أعلى ثلاث مرات مما كانت عليه عندما عمل المؤرخون بمفردهم، وقال الفريق إن «إيثاكا» تمكن من تأريخ النقوش فى غضون 30 عامًا من تاريخها المحدد وتحديد مصدرها بشكل صحيح بنسبة 72٪ من الوقت.

وقال المؤلف المشارك فى العمل من شركة الذكاء الاصطناعى DeepMind، يانيس آسيل، إن هذا النهج يمكن استخدامه لأى وسيط وأى لغة مكتوبة قديمة، من اللاتينية إلى المسمارية، وقد يكون من الممكن تدريب النظام على النصوص الأدبية اليونانية المكتوبة على أجزاء من ورق البردى ــ وهو نهج يمكن أن يلقى الضوء على تفسير لكتابات كبار الشعراء فى العصر القديم مثل الشعراء مثل «صافو»، وهناك أيضًا إمكانية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى التى يمكن أن توفر رؤى حول تأليف النصوص.

وقال الباحثون إن «إيثاكا» قد استخدمت بالفعل فى تفسير النص الكامل لمجموعة من المراسيم الملكية التى تم العثور على معظمها فى الأكروبوليس فى أثينا، وتم اكتشاف أن واحدة ــ تتعلق بجمع الجزية عبر الإمبراطورية الأثينية ــ تعود إلى عام 424 بل الميلاد بدلا من 448 قبل الميلاد كما كان يُعتقد منذ فترة طويلة.

وأوضحت «سومرسشيلد» أنه على الرغم من أنه قد يبدو فرقًا بسيطًا، إلا أن هذا التحول الذى دام على مدار 30 عامًا له تداعيات كبيرة على فهمنا للتاريخ السياسى لأثينا القديمة، ويساعدنا فى مواءمة المصادر الأدبية بشكل أفضل ــ مثل سرد المؤرخ الأثينى «ثيوسيديدس» الذى وُلِد عام 470 قبل الميلاد لهذه السنوات والأحداث، والذى ساهم أيضا فى تأريخ الحرب بين إسبرطة وأثينا.

وقال البروفيسور بيتر ليدل، الخبير فى التاريخ اليونانى والنقوش بجامعة مانشستر والذى لم يشارك فى البحث، إن مصدر العديد من الألواح التى قام اللورد الاسكتلندى، توماس بروس، لورد إلجين، بإزالتها من أثينا لم يكن واضحًا، وأضاف إن الذكاء الاصطناعى «إيثاكا» لديه بالتأكيد القدرة على المساهمة فى شحذ مجموعة أدوات المؤرخين المشاركين فى تحليل النصوص القديمة واستخدامها لفهم عمليات مثل تطور الإمبريالية أو طبيعة نشاط العبادة فى الحضارة الإغريقية القديمة.

ومع ذلك فقد حذر «ليدل» من أن الذكاء الاصطناعى شأنه شأن العلماء من البشر، لا يزال مقيدًا بوجود فجوات فى السجل القديم، وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعى هو أداة قوية فقط لمساعدتنا فى طرح الأسئلة وإجراء مقارنات مع الأدلة الموجودة».

وقالت الخبيرة فى التراث الثقافى الرقمى فى جامعة إدنبرة، البروفيسورة ميليسا تيراس، إنه من المهم الحفاظ على تدريب العلماء على الأساليب التقليدية حتى يتمكنوا من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى مثل إيثاكا، ولتفسير الاقتراحات التى يقدمونها، كما أكدت أن هناك إمكانات هائلة للذكاء الاصطناعى للمساعدة فى تفسير الماضى وثقافاته نظرًا لأن النصوص القديمة غالبًا ما تكون مجزأة ولكنها تتبع تنسيقات منظمة.

وتابعت: «هذا يعنى أنها تتطلب الكثير من الإسناد الترافقى للدماغ البشرى لحل اللغز، ولكن هذا هو المجال الذى تتفوق فيه أنظمة الذكاء الاصطناعى مثل الشبكات العصبية العميقة على أية حال».