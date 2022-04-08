الاستثمار الأوروبي يتعهد بمليار يورو لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا

تعهد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير، بمليار يورو إضافية، رهنا بموافقة مساهمي بنك الاستثمار الأوروبي، لمساعدة مرفق كوڤاكس على الاستجابة سريعًا لمخاطر جائحة كورونا غير المتوقعة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، إلى جانب قادة مجموعة السبع ومجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي في برلين في قمة Break COVID Now، بحسب ما أوضح بيان للبنك اليوم الجمعة.

وكان مرفق COVAX قد تلقى مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره جزءًا من فريق أوروبا.

وسيسمح هذا التمويل لـGavi بتحميل رأس مال إضافي في البداية، ودعم مجموعة لقاحات الجائحة، وتحسين إمدادات اللقاح وتقديم الخدمات اللوجستية وأيضًا المساعدة في الحصول على جرعات من الشركات المصنعة المحلية، لا سيما في إفريقيا.

وتهدف قمة Break COVID Now إلى تحسين الأمن الصحي العالمي من خلال زيادة توافر اللقاحات وتمكين الاستجابة السريعة للأوبئة في المستقبل، إذ من المتوقع أن يستمر تضرر الأفراد والمجتمعات والاقتصادات من وباء COVID-19 طالما كانت هناك فجوات في التغطية.

وتسعى قمة Gavi COVAX AMC إلى توفير 1.1 مليار دولار لدعم التسليم العاجل للقاحات ضد الجائحة بقيمة 2.7 مليار دولار.

ولتحقيق أكبر وأسرع طرح عالمي للقاح في العالم؛ أنشأت COVAX نظامًا عالميًا للمشتريات والشحن والتوصيل يركز على المساواة في التطعيم: إيصال لقاحات COVID-19 إلى الدول منخفضة الدخل، وقدم COVAX ما يقرب من 1.2 مليار جرعة تطعيم للدول المدعومة من AMC.

وأسهم مرفق كوڤاكس Gavi COVAX AMC حتى الآن في تلقيح 42% من سكان البلدان منخفضة الدخل بجرعتين، مقارنة بنسبة 58% على مستوى العالم. وفي يناير 2022؛ بلغت نسبة التغطية لدى 34 دولة أقل من 10%، وارتفعت النسبة حاليا إلى 19%.