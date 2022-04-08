دعوات في موزمبيق لقتل التماسيح والحد من تكاثرها بعد مقتل 8 أشخاص

قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص إثر تعرضهم لهجمات من قبل تماسيح هذه السنة في مقاطعة مانيكا في موزمبيق، بالقرب من الحدود مع زيمبابوي.

ودعت السلطات إلى قتل التماسيح من أجل الحد من تكاثرها.

وسوف تكلف السلطات إحدى الشركات بجمع بيض التماسيح من أجل تقليل تكاثرها حسب ما صرح رافائيل منجات، المدير الإقليمي لشؤون البيئة.

ووقعت معظم هجمات التماسيح على شاطئ النهر في مقاطعات موسوريز وماندوزي وماتشاز.

وقال منجات إن الزواحف تشكل خطرا على حياة الناس خصوصا الذين يعيشون بالقرب من ضفتي النهر.

وأضاف أن الحالة التي تبعث على القلق هي حالة نهر ماندوزي، حيث تعيش العديد من عائلات التماسيح، ما استوجب جعل الأولية لتقليل عدد تلك الزواحف في تلك المنطقة.

كما تطرق المسؤول أيضا إلى هجمات الأسود والفيلة، وطلب المساعدة من الحكومة المركزية قائلا إن سلطات المقاطعة لا تملك الوسائل الكافية لحل إشكال العلاقة بين الحياة البرية وحياة البشر.

والمعروف أن هجوم الحيوانات على البشر شائع في المناطق الريفية، وقد زادت الفيضانات في الشهور الأخيرة من مخاطر هجمات التماسيح على ضفتي النهر.