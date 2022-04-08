انهيار منجم في شرق روسيا

انهار جزء من منجم، وحوصر شخصان، في مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا اليوم الجمعة، حسبما قال مصدر في خدمة الطوارئ.

وقال المصدر: "وفقا للبيانات الأولية، هناك شخصان عالقان خلف الأنقاض المتكونة نتيجة انهيار صخرة بالمنجم، وتسنى الاتصال بهما"، مضيفا أن العمل جار لإنقاذهما،وفقا ما أوردته قناة"أر تي عربية"الروسية.

وبحسب المصدر، كان هناك ستة عمال في جزء المنجم الذي تعرض للحادث، فيما يبلغ إجمالي العمال الموجودين به 192 شخصا، وهم يواصلون العمل دون أن يكون هناك داع لإجلائهم.

وأكد ممثل الشركة المشغلة للمنجم أن حياة العاملين العالقين في المنجم ليست في خطر، ويتم ضخ الأكسجين إلى موقع الحادث بشكل كامل.

وشهدت روسيا عددا من الحوادث كان أكبرها في منجم راسبادسكيا في منطقة كيميروفو حيث تتواجد مناجم فحم عديدة . ووقع الحادث في أيار/مايو عام 2010وأسفر عن مقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من مئة شخص آخرين.



