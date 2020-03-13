باكستان تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

سجلت باكستان 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الوباء خلال نفس الفترة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و526 ألفا و234 إصابة، مع استقرار حصيلة الوفيات عند 30 ألفا و361.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 242 مليونا و473 ألفا و429 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في باكستان حتى الآن. وتلقى 115 مليون و771 ألفا و18 من السكان تطعيما كاملا ضد الفيروس حتى الآن، بواقع 46ر53 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.