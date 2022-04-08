القضاء العسكري التونسي يصدر حكما بسجن صحفي ونائب انتقدا الجيش والرئيس

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أصدرت محكمة عسكرية في تونس اليوم الجمعة،حكما بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر ،والنائب عبد اللطيف العلوي 3أشهر بتهم تشمل الحط من معنويات الجيش، وإطلاق تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية.

وأوقف الصحفي والنائب بأمر من القضاء العسكري في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن ظهرا في برنامج حواري على قناة الزيتونة القريبة من الإسلاميين والمعارضة.

ثم أودع الصحفي السجن في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن يقرر القضاء إبقاءه في حالة سراح يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كان الصحفي عامر عياد وجه في برنامجه انتقادات مباشرة للرئيس سعيد ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي.

وقال عياد موجها كلامه لسعيد "ليس لك سوى نهايات ثلاث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار الانتحار على العار، أو نهاية مشرفة تستقيل فيها احترما وإنقاذا لدولتك ،أو سترى قريبا عاصفة لا تبقي ولا تذر تجتاح قصرك ولك الاختيار".

كما ردد الصحفي ابياتا من قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر تضمنت إيحاءات مبطنة. وشارك في البرنامج النائب عبد اللطيف العلوي عن ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس سعيد.

وقال العلوي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "المتهمان بحالة سراح والحكم قابل للاستئتاف (الطعن)، والاستئناف يوقف التنفيذ".

وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية باب الحقوق والحريات في الدستور، الذي علق أغلب بنوده لكن معارضين يتهمونه بتحريك القضاء العسكري لمعاقبة خصومه.