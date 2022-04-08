 شباب ورياضة الإسكندرية: 150 طفلا مستفيد من مبادرة الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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شباب ورياضة الإسكندرية: 150 طفلا مستفيد من مبادرة الذكاء الاصطناعي

هدى الساعاتي:
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 2:52 م

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالإسكندرية، إن مبادرة مستقبل مصر لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعى والبرمجة، التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استفاد منها حتى الآن 150 طفلا فى المرحلة العمرية من 9 سنوات وحتى 15 سنة.

وأضافت الشريف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عمم المبادرة في جميع المديريات حتى يستفيد منها المجتمع بأثره.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعى والبرمجة، بالإضافة إلى أساسيات الحاسب وذلك بشكل مبسط من خلال محاضرين متخصصين.

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