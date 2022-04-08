مسؤولو رينو ونيسان يجتمعون في اليابان الشهر المقبل لمناقشة أزمات تحالف الشركتين

يعتزم مسؤولون تنفيذيون كبار من شركة رينو الفرنسية للسيارات عقد أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ حدوث جائحة كورونا مع نظرائهم من شركة نيسان موتور اليابانية في طوكيو الشهر المقبل، في ظل الوضع المالي الضعيف للشركة الفرنسية وتوتر العلاقات بين الجانبين جراء المخاوف من احتمالات حدوث انفصال بينهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن من بين القضايا المطروحة للنقاش خلال الاجتماعات خطط فصل قطاع السيارات الكهربائية في رينو، واحتمالات دمج شريك جديد في بعض عمليات التحالف.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات، أن من بين القضايا المطروحة أيضا للنقاش انسحاب رينو المكلف من روسيا جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكرت بلومبرج أنه لا توجد أي مؤشرات على تغيرات هيكلية وشيكة في التحالف الذي يضم ايضا شركة ميتسوبيشي موتور كورب.

وارتفعت أسهم رينو بنسبة 6ر2 بالمئة في بداية تعاملات بورصة باريس اليوم الجمعة، لتقلل من خسائر الشركة التي بلغت أكثر من ثلاثين بالمئة منذ نشوب الحرب، فيما ظلت اسهم شركة نيسان بدون تغيير خلال التعاملات في بورصة طوكيو.