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وزير الاقتصاد الألماني: بوتين «أخطأ التقدير تماما» في حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 12:07 م

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ التقدير تماما" في حربه العدوانية ضد أوكرانيا.

وقال هابيك اليوم الجمعة في مجلس الولايات (بوندسرات): "لقد استهان بقدرة الأوكرانيين على المقاومة والبطولة"، مضيفا أن بوتين استهان بمدى تضافر أوروبا والغرب والمجتمع عبر الأطلسي، وقال: "لقد استهان بأن الناس لم يردنه مطلقا كمحرر".

وفي إشارة إلى بوتين، تحدث هابيك عن "نزعة انتقامية قومية"، موضحا أنها أيديولوجية تحاول إزاحة الحدود والاستيلاء على الدول، مضيفا أن بوتين يحتقر الحرية والديمقراطية والبرلمانية وسيادة القانون، لكن الغرب تصرف بسرعة وحسم.

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