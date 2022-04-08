باحثون فرنسيون: حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 تشبه حملة ترامب عشوائية ومشوشة

- مراقبون يحذرون من امتناع الفرنسيين عن التصويت



قبل نحو يومين من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، اعتبر مراقبون فرنسيون، أن الحملات الانتخابية تشبه حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوضوية وعشوائية ومشوشة، لافتين إلى أن الكثير من الناس يجدونها مخيبة للآمال. كما حذروا من امتناع الفرنسيين عن التصويت.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أنه ساعات قليلة من افتتاح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية لعام 2022، الممزقة بين أزمة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، فإن خبراء السياسة الفرنسيون يعتبرون أن الحملات الانتخابية هذا العام "غريبة" ومثيرة للدهشة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2017.

من جانبها، قالت مديرة الدراسات في مؤسسة جان جوريس، جيريمي بيلتيير، إنه "من الواضح أنها حملة غريبة ومدهشة للغاية وبدون الكثير من الأصالة مقارنة بما عشناه في عام 2017، بمعنى أنه كان هناك عدد قليل جدًا من الشخصيات الجديدة، وعدد قليل جدًا من المقترحات التي جاءت لتنظيم المناظرات.

وأضافت بيلتيير أن الأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا أدوا إلى وجود عناصر تغاضت عن زيارة المناطق الريفية والضواحي وجعلته أمراً ثانويًا، لافتة إلى أن تلك الحملة ترمز إلى ما هو كامن الآن في المجتمع الفرنسي، بتراجع اهتمام الناس بالسياسة والشؤون العامة، وعدم اهتمام الفرنسيين".

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في المركز القوم للبحث العلمي، برونو كوتري، إن إنها حملة خاصة جداً تجري في سياق أكثر عمومية لفرنسا في ظل أزمة دائمة لأكثر من ثلاث سنوات: سترات صفراء، وإصلاح نظام التقاعد، وفيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا.

أضاف أن تلك العوامل تعطي هذه الحملة نغمة خاصة للغاية، دون مقارنة مع الحملات الأخرى، مع الكثير من الارتباك في البلاد، وسوء الفهم.

من جهتها، قالت الباحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية كلير سيكيل إنها حملة "فوضوية" ومضطربة للغاية، موضحة أنها لعبت دورًا كبيرًا في ارتباك العقول.

وأضافت:"لدينا شعور بأن هناك تفاقم في انعدام الثقة تجاه الموظفين السياسيين الذين يقومون بحملتهم وكذلك تجاه الإعلاميين الذين يغطون هذه الحملة. هناك زيادة في الانقسام بين برامج الحملات وما كان يتوقعه الفرنسيون منها".

وحذرت من اتجاه الفرنسيين خلال هذه الحملة إلى الامتناع عن التصويت".

وتابعت :" نحن، علماء السياسة أو الباحثين الذين يدرسون الاعلام، نشعر بالذهول قليلاً من هذه الحملة التي تبدو لنا غير مؤكدة ومشوشة للغاية، لا توجد حقائق مؤكدة انها تشبه حملة ترامب لعام 2016، والحرب في أوكرانيا لم تغير اتجاه كل شيء في الحملات.