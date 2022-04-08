أعرب الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عن حزنه لواقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء مريم وماربولس بكرموز، قائلا: "شيء بشع".

وشدد مطران شبرا الخيمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء الخير"، عبر فضائية "مارمرقس"، اليوم الخميس، على ضرورة معرفة مصدر أفكار الشخص المتهم بقتل الكاهن الراحل، ودوافعه للقيام بتلك الجريمة.

وتابع: "إحنا صحيح كنيسة شهداء لكن في نفس الوقت لازم نحافظ على سمعة مصر، خصوصا إن الرئيس بيقول المصريين، مبقاش في حاجة اسمها مسلم ومسيحي، يا ريت العدالة تكون سريعة وعادلة مع هذا الإنسان، بس يتعرف جاب الفكر منين، نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية البلد من تلك الجرائم البشعة التي يهتز لها كل العالم".