غرامة مالية على الألماني فيتيل سائق أستون مارتن

تلقى الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق أستون مارتن، غرامة مالية، بعد أن قاد دراجة نارية (سكوتر) أثناء عودته لمركز الصيانة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي، اليوم الجمعة.

وتعطلت سيارة فيتيل في المراحل الختامية من التجربة الحرة الأولى وعاد عقب نهاية الحصة بدراجة نارية حصل عليها من أحد مسؤولي السباق، وهو يلوح للجماهير السعيدة.

ولكن حكام السباق قاموا بتغريمه 5 آلاف يورو (5450 دولار) لأن الجميع، من بينهم السائقون، ممنوع عليهم استخدام المضمار حتى خمس دقائق بعد التجربة – إلا إذا كان لديهم استثناء خاص.

ويبدأ سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، موسمه في سباق أستراليا بعدما غاب عن أول سباقين بسبب إصابته بفيروس كورونا.