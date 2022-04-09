ارتفاع عدد القتلى في حادثة هجوم تل أبيب إلى 3 أشخاص

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها أطلقت النار على المهاجم المشتبه به وقتلته في حادثة الهجوم الذي وقع وسط تل أبيب والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" في وقت سابق مقتل المشتبه به بعد أن تعقبته عناصر الجهاز صباح اليوم الجمعة، وأطلقت عليه النار.



وأضاف أن المشتبه به فلسطيني/ 28 عاما / من مدينة جنين في الضفة الغربية وإنه ليس له صلات واضحة بمنظمات إرهابية وأنه لم يسبق اعتقاله. وقال إنه كان في إسرائيل بدون تصريح.



وبعد تفتيش قامت به قوات الأمن استمر نحو تسع ساعات، عثر على المشتبه به في مدينة يافا، مختبئا بالقرب من مسجد. وأطلق عليه الرصاص في تبادل لإطلاق النار.



ووفقا لتقارير إعلامية محلية فإن اثنين من ضحايا الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس، رجلين يبلغان من العمر 27 و28 عاما.



وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين بطلقات نارية في الهجوم، خمسة منهم بجروح متوسطة أو خطيرة، حسبما أفادت الشرطة.



وتوفي رجل، وهو أب لثلاثة أطفال، متأثرا بجراحه في وقت لاحق يوم الجمعة، حسبما ذكر المستشفى في بيان له.



وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تغريدة "نحن مازلنا في حالة التأهب القصوى، في تل أبيب وفي كل أنحاء البلاد ، بدافع الخوف من إمكانية حدوث المزيد من الحوادث أو الهجمات من هذا القبيل .. حربنا ضد الإرهاب القاتل طويلة وصعبة".



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب وستكون على اتصال منتظم مع الشركاء الإسرائيليين "الذين نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الذي لا معنى له".



وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، الحادث وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".



وأكد على "خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان".



وحذر عباس من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".



وشدد على أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.



وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، حيث قتل 11 شخصا في ثلاث عمليات سابقة في مدن بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.



وفي المقابل قتل نحو 30 فلسطينيا منذ بداية العام بإطلاق نار إسرائيلي في كل من الضفة الغربية وشرق القدس بعضهم خلال تنفيذ عمليات هجومية.