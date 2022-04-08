التحفظ على طن دقيق حُر مجهول المصدر بمخبز سياحي في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على طن "دقيق أبيض حر" بعد ضبطه داخل مخبز سياحي، مجهول المصدر، وبدون مستندات دالة على مشروعية حيازته قبل استخدامه في إنتاج الخبز.



وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسؤول عنه بتهمة حجب دقيق بقصد رفع سعره في الأسواق.



وجاء قرار النيابة عقب الحملة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين في الإسكندرية؛ إثر ورود معلومات تفيد قيام المسئول عن مخبز سياحي في منطقة العامرية، لحيازته دقيق أبيض مجهول المصدر، قبل استخدامه في عملية الإنتاج، مما يضر بصحة المواطنين.



وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن ألقي القبض على المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على 20 شيكارة من الدقيق الحر استخراج 72٪، زنة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالي واحد طن، بدون مستندات، ومجهول المصدر، وتم تخزينهم لحجبهم عن التداول في الأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.