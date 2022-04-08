الشرطة في سريلانكا تفرق مظاهرة للطلاب خارج البرلمان

استخدمت الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة للطلاب خارج البرلمان اليوم الجمعة احتجاجا على عجز الحكومة عن خفض تكاليف المعيشة وتوفير الوقود والغاز والأدوية.

وقال ضابط شركة كبير إن قواته اضطرت لاستخدام الغاز المسيل بعد أن قامت طلبة بإزالة حواجز حديدية، محاولين التوجه نحو مجمع البرلمان، حيث كان النواب يعقدون جلسة.

وتحدى ما يقدر بنحو 4 آلاف طالب يدعمهم ناشطون في مجال الحقوق المدنية، الأمطار الغزيرة، وقاموا بتنظيم مسيرة نحو مجمع البرلمان الذي يبعد 12 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وكان الاحتجاج بداية لاحتجاج ضخم آخر من المتوقع تنظيمه بالقرب من أمانة رئاسة البلاد يوم غد السبت.

وتسبب عدم إيجاد حل لنقص الوقود والغاز في غضب المواطنين، حيث كان يستعد أفراد منهم للاحتفال بالعام الجديد التقليدي يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ويطالب المحتجون بإقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا وحكومته برئاسة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.