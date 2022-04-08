فتح باب المشاركة في ورشة «ابدأ حلمك» بالإسكندرية

فتحت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" المجانية؛ لإعداد الممثل الشامل وتطوير مهارات الإخراج المسرحي لشباب مدينة الإسكندرية، ويستمر تلقي طلبات المشاركة حتى ١٧ أبريل الجاري.

يقول المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية إن التقدم للورشة يتم من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً، اعتبارا من الساعة ٣ إلى ٥ عصراً، ومن ٨ إلى ١٠ مساءا بمسرح في يرم التونسي بالشاطبي، على أن تتم اختبارات القبول اعتباراً من الأربعاء 20 أبريل لمدة 10 أيام بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة.

يذكر ان ورشة "ابدأ حلمك" متخصصة لتعلم فنون التمثيل والأداء، وتستمر ل٦ أشهر يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والإخراج، وتعليم المشاركين مهارات الارتجال والكتابة، والأداء الصوتي والغناء المسرحي، والرقص والأداء الحركي، تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير كمشروع تخرج.

أما ورشة الإخراج بالورشة فهي لتطوير مهارات الإخراج من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج متدربي الورشة، بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية.

ويشارك في التدريب مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء ، ومنهم الفنان إسلام عبد الشفيع تمثيل، الكاتب سامح عثمان دراما ، الفنان محمد ميزو رقص وأداء حركي، د. محمد حسني أداء صوتي وغناء.