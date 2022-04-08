ديلويت تستقيل من تدقيق أعمال بوليميتال بسبب صلتها بروسيا

استقال عملاق المحاسبة ديلويت من تدقيق عملاق التعدين بوليميتال إنترناشونال، بسبب صلات الأخيرة بروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن أسهم شركة ديلويت المدرجة في لندن، والتي كانت تعمل في البداية في روسيا، تراجعت منذ أن غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا على نطاق واسع، قبل أكثر من شهر.

كانت ديلويت قد أعلنت في الشهر الماضي إنها لن تعمل في روسيا، وبدأت عملية لقطع الصلات مع عملياتها في روسيا وبيلاروس.

وأكدت شركة المحاسبة اليوم الجمعة أنه بناء على ذلك، لا يمكنها العمل مع شركة تعدين الذهب والفضة الإنجليزية الروسية.