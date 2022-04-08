الزراعة تشارك في اجتماع الدورة الـ 26 للجنة الغابات بمنظمة الفاو

شارك د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبصفته رئيس هيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدني بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بالفاو والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ توصيات الدورة 25 للجنة الغابات.

وخلال كلمته أمام الاجتماع "عزوز" أكد على أهمية رفع مستوي الاجراءات للحد من إزالة الغابات وتدهورها وخسارة التنوع الحيوي.

وتضمين فقرة عن الجلسة رفيعة المستوي حول تعزيز الحوار بين الزراعة والغابات والتي عقدت عند مستهل جلسات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدني والتي جري فيها حوار ثري ومثمر وصريح عن تأثير التوسع الزراعي علي الغابات في الاقليم بحضور وزيري زراعة من الاقليم وعدد من المسئولين رفيعي المستوي وخلصت الي توصيات محددة أدرجت ضمن توصيات الدورة.

وأضاف أنه يجب التحضير للمسح العالمي لموارد الغابات 2025، والاشارة إلي طلب هيئة الغابات والمراعي في جلستها السابقة، وفي جلسات أخري سبقت، بدراسة امكانية إدراج رصد حالة المراعي، خاصة في الأقاليم الجافة، وتوفير بيانات بِشانها ضمن التقرير الدوري لحالة الغابات في العالم، تمشيا مع الاهتمام المتنامي الذي توليه المنظمة بالنظم الزراعية الحرجية الرعوية.

ولفت إلى ظاهرة انتشار حرائق وآفات الغابات والجفاف وأن هذه الظواهر التي تزايدت وتيرتها وحدتها بشكل غير معهود اصبحت تشكل تهديدا حقيقا لغابات الاقليم بالرغم من محدودية مساحتها مما يتطلب ايلائها المزيد من الاهتمام من قبل المنظمة للمحافظة عليها، وفي هذا السياق تم طلب توفير المزيد من الدعم للشبكات الاقليمية المعنية بحرائق وافات الغابات وتقوية قدراتها للارتقاء بمهامها بما يتناسب وحجم خطر هذه الظواهر.

وقال إن لجنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية لمنظمة الأغذية والزراعة، ودوراتها التي تنعقد مرتين في العام (داخل المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما، إيطاليا) تجمع ما بين مؤسسات الخدمات الحرجية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين بهدف تحديد القضايا التي تظهر على الساحتين السياسية والتقنية والعمل على إيجاد حلول لها وتقديم النصح اللازم للمنظمة ولغيرها من الجهات بشأن اتخاذ الإجراء المناسب.

وتشارك في لجنة الغابات منظمات دولية أخرى، فضلاً عن مشاركة مجموعات غير حكومية فيها وفق منحى متصاعد. وباب المشاركة في لجنة الغابات مفتوح أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة

والجدير بالذكر أن د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية تم انتخابه رئيسا لهيئة الغابات والمراعي بالشرق الادني بمنظمة الاغذيه والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ولمدة أربع سنوات