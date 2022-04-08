يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 15

الإسكندرية 24 16

وادي النطرون 30 17

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 17

بلطيم 25 16

مطروح 23 15

السلوم 22 15

سيوة 26 14

بورسعيد 24 16

دمياط 23 16

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 16

الإسماعيلية 30 15

السويس 31 15

العريش 22 15

رفح 23 14

رأس سدر 35 24

نخل 27 15

نويبع 35 16

طابا 36 17

كاترين 25 14

الطور 36 23

شرم الشيخ 37 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 36 22

الفيوم 37 19

بني سويف 37 18

المنيا 37 21

أسيوط 38 19

سوهاج 39 22

قنا 42 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 42 21

شلاتين 35 19

أبو رماد 34 18

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 19