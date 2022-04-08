وفاة الكاتب الألماني فرانتس مون عن 95 عاما

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توفي الكاتب الألماني فرانتس مون، في فرانكفورت عن عمر بلغ 95 عاما.

أكد ذلك المتحدث باسم دار نشر فيشر الألمانية اليوم الجمعة في فرانكفورت.

كان مون رائدا في مجال الشعر التجسيدي من خلال توليفاته النصية كما فعل شريكه في الإبداع إرنست ياندل الذي أسس معه دار نشر "تيبوس" عام 1962.

أراد مون من خلال القصائد الصوتية والتجارب التصويرية إحياء اللغة والتأكيد أيضا على استخدامها الأيديولوجي.

كان هذا رد فعل على الفاشية والدكتاتورية النازية التي عاشها مون.

ومن خلال تراكيبه النصية والمسرحيات الإذاعية استعار مون مقطوعات من الموسيقى والفنون الجميلة والعمارة ليضمنها شعره التجسيدي.

بالإضافة إلى العديد من المسرحيات والمقالات والتوليفات الإذاعية أخرج للجمهور العديد من المجلدات.

عمل مون أيضا حتى عام 1991 محاضرا في إحدى دور النشر المتخصصة في الكتب المدرسية ومن أوائل التسعينات عمل في مجال الرسومات / والتصميم في كل من فرانكفورت وأوفنباخ وكارلسروه.

اسم مون الحقيقي هو فرانتس لوفلهولز.