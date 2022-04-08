قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية، مثل: دمياط، بورسعيد، رفح، العريش.

وتوقعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أن تشهد المناطق الجنوبية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه من الوارد أن تشهد البلاد ارتفاعات أعلى من المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة في الأيام المتبقية من شهر رمضان، لكن الأجواء ستكون ربيعية على مدار الأسبوع المقبل، لتتراوح الحرارة ما بين 27 و29 درجة مئوية.